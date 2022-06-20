"حادث سير مروع" على اوتوستراد صيدا صور.. انقلاب سيارة واحتراقها!

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أدى انقلاب سيارة على أوتوستراد صيدا - صور محلة الصرفند الى احتراقها وإصابة من فيها .وعلى الفور عملت فرق من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي فوج الصرفند على نقل الجرحى إلى مستشفى علاء الدين ، فيما عملت فرق من فوج إطفاء الهيئة الصحية الإسلامية على إخمادها.