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لبنان

عون لرئيس حكومة "أنتيغوا وبربودا": لبنان يرحب بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
20-06-2022 | 04:46
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 أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرئيس حكومة "أنتيغوا وبربودا" غاستون الفونسو براون "ترحيب لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في  المجالات كافة.
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غاستون الفونسو براون

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