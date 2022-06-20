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لبنان

لإخراج مئات الحاويات من مرفأ بيروت.. مناشدة لـ"نقابة مستوردي الغذائية"

Lebanon 24
20-06-2022 | 04:54
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وجهت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي نداءً، ناشدت فيه "المسؤولين المعنيين، إتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإخراج مئات الحاويات الملأى بالمواد الغذائية المستوردة والمكدّسة في باحات مرفأ بيروت، نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزرات المعنية بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو الإدارة العامة." 
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وأعلنت "وقوفها إلى جانب موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقّة وضرورة إقرار موازنة العام 2022 لإنصافهم ورفع الغبن الكبير عنهم بتحسين مداخيلهم، التي سُحقت جراء إنهيار العملة الوطنية،" مؤكدة "ضرورة إيجاد مخارج ملائمة لإنجاز معاملات البضائع العالقة في المرفأ وإخراجها". 

وحذّرت "من إن إبقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤدي حتماً إلى تداعيات سلبية في مقدمتها إمكان حصول شح في بعض المواد الغذائية في السوق اللبنانية، وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية كبيرة التي ستدفعها مقابل تراكم رسوم أرضية المرفأ." 

ودعت "الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بإخراج مئات الحاويات الملأى بالمواد الغذائية من المرفأ التي تعنى بالأمن الغذائي لجميع اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وكذلك توفير كميات المواد الغذائية الإضافية لسد إرتفاع الطلب الناتج عن قدوم نحو مليون  و300 الف شخص بين مغترب لبناني وسائح الى لبنان خلال موسم الصيف". 
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