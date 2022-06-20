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لبنان

وزير الدفاع يستقبل الحاج حسن.. وبحثٌ في الأوضاع العامة

Lebanon 24
20-06-2022 | 04:59
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استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، النائب حسين الحاج حسن، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الوطنية.
 
 
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