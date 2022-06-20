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لبنان

رسمياً: "جدري القرود" يدخل لبنان.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

Lebanon 24
20-06-2022 | 05:13
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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان.

ولفتت الوزارة إلى أن "الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حالياً العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية، كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين". 
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وذكرت وزارة الصحة العامة بأن مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل الى الانسان، "اما من الحيوان الى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الافريقية جنوب الصحراء ( نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى...) او من انسان الى انسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، العلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة".  
 
وطلبت من العامة اتخاذ إجراءات الوقاية التالية: "التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة ، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية".
 
وختمت: "لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالخط الساخن 1787".
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