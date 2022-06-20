أصوات تفجيرات في القلمون... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع أصوات تفجيرات في موقع "الحميرة" في منطقة القلمون، تبيّن انها تعود لعملية تفجير الغام من قبل الجيش على مقربة من المنطقة المذكورة.

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