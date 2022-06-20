Advertisement

لبنان

أصوات تفجيرات في القلمون... ما القصة؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 05:53
A-
A+
Doc-P-963818-637913266242448933.jpg
Doc-P-963818-637913266242448933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع أصوات تفجيرات في موقع "الحميرة" في منطقة القلمون، تبيّن انها تعود لعملية تفجير الغام من قبل الجيش على مقربة من المنطقة المذكورة.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة
lebanon 24
21/06/2022 03:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في الجنوب
lebanon 24
21/06/2022 03:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش :تمارين تدريبية وتفجير ذخائر
lebanon 24
21/06/2022 03:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة
lebanon 24
21/06/2022 03:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24

تفجير

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2022-06-20
17:25 | 2022-06-20
17:10 | 2022-06-20
17:00 | 2022-06-20
16:57 | 2022-06-20
16:34 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website