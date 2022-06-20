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لبنان

"شطب" اسم بولا يعقوبيان من لجنة الاعلام.. بمن استبدلت؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 06:03
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ النائبة بولا يعقوبيان تفاجأت بشطب اسمها من لجنة الاعلام والاتصالات وحضور نائب من كتلة سياسية أخرى في مكانها والبحث جارٍ لحل هذا الإلتباس.
 
 
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المصدر: الجديد
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