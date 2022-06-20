"شطب" اسم بولا يعقوبيان من لجنة الاعلام.. بمن استبدلت؟

أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ النائبة بولا يعقوبيان تفاجأت بشطب اسمها من لجنة الاعلام والاتصالات وحضور نائب من كتلة سياسية أخرى في مكانها والبحث جارٍ لحل هذا الإلتباس.

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