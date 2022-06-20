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لبنان

أرقامٌ "مُبشّرة بالخير" بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها

Lebanon 24
20-06-2022 | 05:43
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كشف مدير عام الطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن، عن أن "عدد القادمين إلى لبنان بين 11000 و12000 يومياً"، مشيراً إلى أنه "يتوقع أن تبلغ النسبة بين 90 و95% من نسبة الأرقام التي كانت عليها في الـ2019".
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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال الحسن: "بدأنا في الـ2019 بمشروع الأشغال الملحة في مطار بيروت والتي تهدف إلى رفع القدرة الإستيعابية إلى حوالى مليون راكب في السنة وللتسهيل للراكب من خلال إعادة تموضع النقاط الأمنية".
 
 
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