أرقامٌ "مُبشّرة بالخير" بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها

كشف مدير عام الطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن، عن أن "عدد القادمين إلى لبنان بين 11000 و12000 يومياً"، مشيراً إلى أنه "يتوقع أن تبلغ النسبة بين 90 و95% من نسبة الأرقام التي كانت عليها في الـ2019".

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