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لبنان

بعد وفاة المريضة ياسمين المصري... توضيح من مستشفى "هيكل"

Lebanon 24
20-06-2022 | 06:24
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صدر عن ادارة مستشفى "هيكل" البيان التالي:
 
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21/06/2022 03:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى هيكل

ياسمين مصري

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