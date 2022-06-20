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لبنان

دريان استقبل سفيري سلطنة عمان وايران في زيارتين وداعيتين

Lebanon 24
20-06-2022 | 06:33
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التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد بن بدر المنذري، ثم سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامهما الديبلوماسية في لبنان.
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