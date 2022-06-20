في السراي الحكومي.. لقاءات دبلوماسية عديدة لميقاتي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس حكومة أنتيغوا وبربودا غاستون الفونسو براون ظهر اليوم في السراي الحكومي على رأس وفد ضم وزيرة الإسكان والتجديد الحضري وزيرة الدولة في وزارة الشؤون القانونية والعمل والسلامة العامة ماريا براون ، وزير السياحة والتنمية الاقتصادية هنري فرنانديز، سفير انتيغوا وبربودا لدى اليونان جهاد عون وسفير انتيغوا وبربودا لدى لبنان حنا عكر.كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشاران بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

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وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياحة والتبادل التجاري والصحة والتربية.

سفيرة فرنسا

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع سفيرة فرنسا آن غريو وجرى البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وزير العدل

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي أعلن إثر اللقاء: "إجتمعت بدولة الرئيس ميقاتي بعد عودتي من إيطاليا وحضوري اجتماع الهيئة الاستشارية العامة لمؤتمر البندقية وأبلغته نتائج هذا الإجتماع الذي كان ايجابيا جدا.

أضاف: "كما تباحثنا أيضا بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأبلغت الرئيس ميقاتي بأن وزارة العدل لم تتبلغ بعد الأوراق الخاصة بهذا الحكم، وعندما نتبلغ الأوراق كاملة ستقوم بكل الإجراءات المطلوبة والتي التزمت بها تجاه المحكمة الدولية".

ممثل صندوق النقد