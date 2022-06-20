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لبنان

سفيرٌ بارز يتحدث عن علاقة لبنان بالخليج.. ماذا كشف؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 07:01
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري  في مكتبه في الوزارة، سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي الذي قال اثر اللقاء: "سعدت بلقاء الوزير المكاري لمناقشة القضايا الثنائية التي تهم البلدين، وكانت زيارة وداعية، لكن سنعمل على تنظيم زيارة للوزير المكاري للكويت بعد اتمام الاجراءات اللازمة".

اضاف: "العلاقة بين لبنان والكويت هي علاقة تاريخية ومتجذرة ونحن نحرص على ان تكون في افضل حالاتها باذن الله".

واكد رداً على سؤال ان "العلاقات بين لبنان و دول الخليج  تحسنت"، مشيراً الى ان "المبادرة الكويتية وضعت اساسا لعودة العلاقات الاخوية والمتينة والمبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ما بين لبنان ودول الخليج، وان شاء الله ستسير هذه العلاقة الى الامام دائماً".

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