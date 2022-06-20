تغريدة من سفير اليابان عن لبنان.. هذا ما قاله عن "الأزمة" و "السياحة"

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غرّد السفير الياباني لدى لبنان تاكيشي أوكوبو عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يستقبل لبنان عددا كبيرا من السياح واللبنانيين المقيمين في الخارج لتمضية اجازة الصيف. امل ان يسهم ذلك في تعزيز الوضع الاقتصادي في ظل الازمة التي يمر بها البلد. الامل في الوقت الحالي هو نحو تطوير السياحة لان لبنان كان دائما مقصدا للسياح من كل دول العالم".