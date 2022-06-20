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لبنان

خبرٌ مهم عن تسعيرة "المولدات" في كل لبنان.. هكذا ستصبح

Lebanon 24
20-06-2022 | 07:38
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أصدر تجمع أصحاب المولدات الخاصة بياناً، اليوم الإثنين، أعلن فيه أنه "تم الاتفاق على اعتماد تسعيرة بالدولار، على أن يصار قبضها بالليرة اللبنانية بعد احتسابها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية".
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ولفت البيان إلى أنه "تم الاتفاق ايضاً على رفع سعر الشطر الثابت في التسعيرة من خلال الاتفاق مع وزارة الطاقة حول التسعيرة الجديدة"، مشيراً إلى أن "الاجتماع أفضى عن اتفاق لرفع ساعات التغذية من المولدات الخاصة بشرط التفاهم بين صاحب المولد والمشتركين".

ودعا المجتمعون وزارة الطاقة للتعاون في ظل هذه الظروف القاسية مع أصحاب المولدات، وبالأخص مع الغلاء العالمي للمازوت وتقلبات سعر صرف الدولار في لبنان.
كذلك، شدد المجتمعون على أهمية الوقوف بصف المشتركين الذين يعانون مثلهم من ظروف اقتصادية قاسية.
 
 
 
 
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