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لبنان

تسعيرة جنونية لـ"السرفيس"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2022 | 07:50
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أشار رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض الى أنّ تسعيرة "السرفيس" وصلت في بعض المناطق إلى ما بين 40 و 70 ألف ليرة، في ظل غياب تسعيرة رسمية موحدة واستحالة فرض سعر واحد، مع الاستمرار التصاعدي لأسعار المحروقات عالميا. 
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وأكد فياض في حديث لـ"لبنان 24" أنّ الغضب في الشارع بات قريباً، وأنّ السائق اليوم لا يستطيع حتى تأمين لقمة عيشه اليومية، في ظل انعدام الحلول المرجوة على مستوى قطاع النقل.

لبنان

خاص

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