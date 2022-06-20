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لبنان

لن تصدقوا... أفعى معمرّة في احد المسابح (صورة)

Lebanon 24
20-06-2022 | 07:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على أفعى كبيرة ومعمرة داخل احد المسابح في بلدة قاقعية الجسر - النبطية.
 
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