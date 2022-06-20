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لبنان
احتفالات نظمتها سفارة الهند بمناسبة اليوم العالمي الثامن لليوغا
Lebanon 24
20-06-2022
|
06:20
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نظمت سفارة الهند، بالتعاون مع بلدية جبيل وشركاء محليين، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي الثامن لليوغا، في ميناء جبيل، حضره رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، وشخصيات معنية.
أما الاحتفال الثاني لليوغا فقد تم تنظيمه في حديقة الصنائع في بيروت، في حضور مديرة المراسم في وزارة الخارجية الدكتورة عبير علي ممثلة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب.
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وشكر سفير الهند الدكتور سهيل اجاز خان لبلديتي بيروت وجبيل "دعمهما المستمر"، كما شكر جميع مدارس اليوغا وجميع المشاركين في النشاطين. وسلط الضوء على أهمية اليوغا في حياة الجميع. وقال: "اليوغا هدية الهند للعالم. هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية عمرها 5000 عام برزت في الهند وتهدف إلى تغيير الجسد والعقل. وتم اختيار "اليوغا من أجل الإنسانية" كموضوع لليوم العالمي الثامن لليوغا، لأنها تصور بشكل مناسب كيف خدمت اليوغا البشرية في تخفيف المعاناة خلال ذروة الجائحة. فاليوغا تجمع الناس معا من خلال التعاطف واللطف وتعزز الشعور بالوحدة وتبني المرونة بين الناس.
بدورها، أعربت الدكتورة علي عن تقديرها لجهود السفارة "للترويج لفوائد اليوغا في هذه الأوقات الصعبة".
كما رحب زعرور بالحضور وشكر السفارة وأكد دعمه الكامل لكل النشاطات التي تقوم بها.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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