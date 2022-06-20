بلبلة كبيرة تضربُ سوق الدولار.. إليكم ما فعله الصرافون

شهد سوق الدولار بلبلة كبيرة خلال الساعات الماضية، إذ تبين أن هناك خلافاتٍ كبيرة نشبت بين مصرف لبنان وعدد من الصيارفة، الأمر الذي دفع بهؤلاء للتوقف عن بيع الدولار وإعلان الإضراب عبر مجموعات خاصّة للتداول.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّه خلال الآونة الأخيرة، عمد صغار الصيارفة إلى جمع دولار على معدل يتراوح بين 28200 و 28300 ليرة لبنانية، وباعوها لصيارفة كبار يعملون لصالح مصرف لبنان على سعر 28400 ليرة لبنانية.

هنا، فإنّ ما تبين هو أن مصرف لبنان طلب من هؤلاء الصيارفة الكبار أن يشتري منهم على سعر 28400 ليرة لبنانية من دون أن يبقى أي ربحٍ لهم، الأمر الذي تمّ رفضه رفضاً قاطعاً.

أحد الصرافين في مدينة صيدا قال لـ"لبنان24" إنّه "تم التوقف نهائياً عن بيع الدولار والتداول به ريثما يتم إيجاد حلّ للمشكلة التي طرأت فجأة والتي جرى ترويجها عبر مجموعات بيع وشراء الدولار".

مع هذا، فقد أشارت المعلومات إلى أن العديد من الصرافين الموجودين على الطرقات انسحبوا بشكل تام، في حين أن هناك مخاوف من أن يرتفع سعر الدولار بسبب الأزمة القائمة.