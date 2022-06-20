"جدري القرود" يصل الى لبنان... هذا ما يجب ان يقلق منه المواطن

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بعد اعلان وزارة الصحة العامة تسجيل أول اصابة بـ"جدري القرود" في لبنان، تواصل "لبنان 24" مع رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري التي أكدت انه " لا داع للخوف او القلق الشديد ، فـ(جدري القرود) من حيث طريقة انتشاره وسرعتها لا يشبه أبدا وباء كورونا، فلانتقال العدوى نحن بحاجة الى احتكاك مباشر وطويل الأمد مع المريض.بمعنى آخر العدوى لا تنتقل من المريض الى شخص آخر الا اذا كانا يتشاركان المنزل نفسه او حتى الغرفة عينها لوقت طويل.وعن العلاجات الممكنة أشارت بري الى انه "حتى الساعة لا علاج مباشر لـ(جدري القرود)، انما يتم التعاطي مع المريض وفقا للعوارض التي يعاني منها".وأضافت " بالنسبة للفحص الكاشف لـ(جدري القرود) نؤكد للمواطنين انه أصبح متوفرا لدى القطاع الخاص في لبنان والعمل جار حتى يتم تأمينه عبر وزارة الصحة".وختمت بري معتبرة أن " قلق المواطن يجب ان يتوجه من جديد الى وباء كورونا التي عاودت أرقامه تسجيل نسب مرتفعة في ظل التفلت من اي اجراءات وقائية ممكنة"