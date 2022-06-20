توقيف مطلوب في الشراونة على علاقة بـ"أبو سلة"

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صدر عن قيادة الجيش ـمديرية التوجيه البيان الآتي:"تاريخ 20 / 6 / 2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك المطلوب (ع.خ)، لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح المطلوب (ع.ز) الملقب بأبو سلة.سلّم الموقوف وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".