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لبنان

قائد الجيش عرض مع قائد قوة الأمم المتحدة لعلاقات التعاون بين اليونيفيل والجيش

Lebanon 24
20-06-2022 | 09:24
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائبين محمد سليمان، وسيمون أبي رميا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

 كما استقبل قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواءAroldo Lazaro، وتم التداول في علاقات التعاون بين اليونيفيل والجيش.
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