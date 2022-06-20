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لبنان

وفد نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان سلم وزير العمل مذكرة بمطالبهم

Lebanon 24
20-06-2022 | 10:25
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أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، في بيان، ان وفدا منها برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري وعضوية امين سر نقابة عمال الافران في صيدا 
والجنوب النقابي احمد مستو، زار اليوم  وزير العمل  في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، وتداول معه "اوضاع عمال المخابز  والافران ومعاناتهم في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة".
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وسلم الوفد الوزير مذكرة بمطالب العمال و"حرمانهم حقوقهم ومعاناتهم ومطالبهم المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية، وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية التي اقرتها عشرات التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية. 
من 8 ساعات عمل يومية والراحة الأسبوعية والاجازة السنوية والمرضية وايام الفرص والاعياد وبدل النقل والمنح التعليمية، بحسب القوانين المرعية، وتعدي بعض اصحاب الافران على التعويضات العائلية، وهي حق مكتسب للعمال، وتسجيل العمال بالحد الأدنى للأجور للتهرب من دفع المبالغ المحقة للضمان الاجتماعي  وحرمانهم التعويض الفعلي لنهاية الخدمة".  
 
وتضمنت المذكرة: "تسجيل جميع عمال المخابز والافران في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون استثناء  بالاجر الفعلي وعدم المس بالتعويضات العائلية. 
والزام اصحاب العمل التصريح للوزارة عن العمال الاجانب للحصول على اجازات عمل، وتسجيلهم في مصلحة القوى العاملة، والتصريح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 
والكشف عن الافران المخالفة والمقفلة والكشف عن العمال الوهمين المصرح عنهم في الافران .
والزام اصحاب الافران التدريب والتأهيل المهني للعمال اللبنانيين لايجاد فرص عمل للعمال اللبنانيين العاطلين عن العمل وخصوصا الشباب منهم.
وتنظيم قطاع الافران عبر تأليف لجنة برعاية معالي وزير العمل من ذوي الخبرة والكفاية لدرس الوضع بصورة شاملة تمهيدا لاصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال واصحاب العمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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