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لبنان

اعتماد 4 مراكز لتسليم طلبات ترشيح طلاب الشهادتين المتوسطة والثانوية في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
20-06-2022 | 10:40
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 أعلنت المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل في تعميم أنه "تسيهلا على المدارس وتخفيفا لأعباء الانتقال، سوف يتم تسليم بطاقات الترشيح  لطلاب الشهادة المتوسطة والثانوية في 4 مراكز هي: المنطقة التربوية في بعلبك، متوسطة اللبوة الرسمية، متوسطة الهرمل الثانية، ومتوسطة حوش الرافقة، وفق جدول باسماء الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة مع اسم المركز الذي ستستلم منه، وذلك يوم الثلاثاء  والأربعاء الواقع فيه 21 و 22 حزيران الجاري من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا.
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أما بخصوص الطلبات الحرة، فتسلم في المنطقة التربوية من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف من كل يوم،  مع الإشارة إلى ضرورة إبراز اخراج قيد للمرشح.
المصدر: الوكالة الوطنية
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