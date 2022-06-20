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لبنان

البطريرك يوحنا العاشر استقبل المطران جوزيف زحلاوي

Lebanon 24
20-06-2022 | 10:31
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استقبل البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق المطران جوزيف زحلاوي متروبوليت نيويورك وسائر أمريكا الشمالية وذلك في المقر البطريركي في البلمند.
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البطريرك يوحنا العاشر

المطران جوزيف زحلاوي

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