تحرّك مرتقب لموظفي الإدارة العامّة.. في أيّ يوم؟

أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، اليوم الإثنين، استمرارها بالإضراب المفتوح "من أجل كرامة الوظيفة، ومن أجل صون الحقوق".

ودعت الرابطة إلى "الاعتصام في باحة سرايا صيدا عند العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل"، مشددة على أن "الحشد بكثافة ضروري جداً لإيصال صرختنا لمن لم يسمعها بعد".