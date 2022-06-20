عفيف شرارة نقيباً لخبراء المحاسبة: نتعهد العمل كفريق لرفع مستوى المهنة

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أعلنت نقابة خبراء المحاسب المجازين في لبنان ببيان، أن "الجمعية العمومية الإنتخابية للنقابة انعقدت في دورتها الثانية بمن حضر، لانتخاب مجلس نقابة جديد لمدة سنتين، مؤلف من نقيب وتسعة أعضاء ومجلس تأديبي من عضوين أصيلين وآخرَين رديفَين، وذلك في دار النقابة في بيروت. وأشرف على العملية الإنتخابية هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة الدكتور حسن شرف الدين".ولفتت الى أنه "تنافس على الإنتخابات لائحة مكتملة حملت إسم "لائحة كلنا للنقابة" برئاسة الأستاذ عفيف شرارة مدعومة من حركة أمل، حزب الله، والتيار الوطني الحر، في مواجهة ثلاثة لوائح: الأولى "لائحة نقابتنا مرجعيتنا" برئاسة الأستاذ هشام المكمل مدعومة من تيار المستقبل و التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، ولائحاتان مدعومتان من المستقلين "لائحة نقابة نموذجية جامعة" برئاسة الدكتور مصباح مجذوب وأخرى "لائحة اليقظة النقابية" برئاسة الاستاذ عادل كريم".وأشارت الى أنه "شارك في الاقتراع 859 خبيراً من الناخبين المسدّدين اشتراكاتهم لغاية 30 نيسان 2022 وعددهم 1460. وعند إقفال الصناديق العشرة الموزعة في أرجاء قاعة المؤتمرات، بدأت عملية الفرز التي انتهت بفوز عفيف شرارة نقيبا وقد نال 283 صوتا، فيما نال الأعضاء الفائزون الأصوات بحسب الآتي:مروان بو زيان 297 صوتاً، بيار كميد 290 صوتاً، نبيل غيث 287 صوتاً، الفراد نعمه 278 صوتا، نصرالله فتوني 275 صوتاً، محمود مزهر 271 صوتاً، جيزيل عبدو 270 صوتاً، جمال المدهون 269 صوتاً ومحمد بليق 267 صوتاً.وفاز لعضوية مجلس التأديب كل من الياس مرهج 282 صوتا ونزار فرحات 260 صوتا، كعضوين أصيلين وأسعد حداد 249 وريمون سلامة 247 صوتا كعضوين رديفين".وفور إذاعة النتيجة، ألقى النقيب الجديد كلمة شكر فيها من آزره وانتخبه ومن لم ينتخبه، كما شكر هيئة الاشراف على الانتخابات والموظفين، وقال: المجالس استمرارية وأشكر النقيب سركيس صقر والمجلس السابق على ما قدموه، كما ان هذا المجلس هو مجلس النقابة ونتعهد العمل كفريق يهدف الى معالجة حاجة الخبير دون أي تفرقة لرفع مستوى المهنة".ووضع "كافة الاعضاء امام مسؤوليتهم من أجل التعاون و المشاركة في لجان النقابة المهنية والتقنية".