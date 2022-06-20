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لبنان
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
20-06-2022
|
12:10
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1104071.
كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10454.
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