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لبنان

أخبارٌ مفبركة عن موقف ميقاتي بشأن الإستشارات النيابيّة.. هكذا ردّ مكتبه

Lebanon 24
20-06-2022 | 12:44
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الآتي:
"يتم التداول باخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد.
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من الواضح أن هذه الاخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي،علما ان  دولته كان واضحا منذ البداية باعلانه ان لا موقف من قبله قبل كلمة  السادة  اعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الاطار، فاننا نؤكد ان كل ما ينسب الى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح ، وان اي خبر  يتعلق  بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادرا عنه شخصيا او عن مكتبه الاعلامي. فاقتضى التوضيح".
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