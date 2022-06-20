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لبنان

للمواطنين.. بيانٌ من هيئة إدارة السير

Lebanon 24
20-06-2022 | 13:05
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أعلنت هيئة ادارة السير، اليوم الإثنين، إقفال أبوابها للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال بيان صادر عن الهيئة: "عطفاً على بيان هيئة ادارة السير السابق عن اقفال ابواب مصلحة تسجيل السيارات والاليات للاسبوع المنصرم، وعطفا على بيان رابطة موظفي القطاع العام الذي قضى باستمرار الاقفال التام للادارات والمؤسسات العامة، ونظراً لقرار امناء صناديق المالية في هيئة ادارة السير الالتزام بالاقفال التام رغم محاولات الادارة المتكررة لحثهم على العودة الى العمل لتلبية حاجات المواطنين الملحة لا سيما بعد حملة ضبط المخالفات التي تقوم بها القوى الامنية عملا بتعليمات وزارة الداخلية، بفعل غياب موظفي المالية. وعليه، تعلن هيئة ادارة السير اقفال ابوابها للاسبوع الثاني على التوالي بفعل غياب موظفي المالية، وتعتذر عن استقبال انواع المعاملات كافة باستثناء اجراء امتحانات السوق المحددة في المراكز كافة لمنع تراكمها، على ان يصدر بيان حول ظروف العمل للاسبوع المقبل في حينه".
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