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لبنان

مفاجأة عن آفاق سعر الدولار في لبنان.. ومليارات ستأتي في هذا الموعد!

Lebanon 24
20-06-2022 | 13:43
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قال أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس إنه "لا يستبعد استمرار صعود سعر الدولار ليتخطى الـ100 ليرة إذا بقي الوضع على حاله".
وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع الإعلامية منى صليبا، توقع شماس أن تصل العائدات السياحية هذا الصيف الى 3 مليار دولار، وقال: "هذا الرقم يُمكن أن يدعم لبنان بشكل مقبول حتى آخر السنة". 
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واعتبر شماس أن هذا الرقم ضخمٌ قياساً لـ18 مليار دولار هو الناتج العام، أي أن 15% إلى 17% من الدخل السنوي سيتأمن خلال شهرين أو ثلاثة في الصيف.
 
مع هذا، فقد أشار شماس إلى وجود توقعات بوصول نحو مليون و200 ألف وافدٍ هذا الصيف إلى لبنان، غالبيتهم من المغتربين اللبنانيين. 
 
 
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