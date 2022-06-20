هنية في بيروت غداً

يصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية - حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق، الأولى من ظهر غد الثلثاء إلى صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

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