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لبنان

لقاء بين الخليل وممثل صندوق النقد الدولي.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
20-06-2022 | 14:36
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima ومسؤولة مكتب الصندوق في لبنان نجلا نخلة، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي.
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وتم البحث خلال الاجتماع، في "الدعم الفني الذي يتلقاه لبنان من الصندوق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالإصلاحات"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية.
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