سعر جديد للبنزين غداً.. هكذا سيكون

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إن "وزارة الطاقة ستصدر صباح غد الثلاثاء جدولاً جديداً لأسعار المحروقات"، وأضافت: "الجدول سيتضمن انخفاضاً طفيفاً في سعر صفيحة البنزين حصراً".

Advertisement