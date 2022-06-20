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لبنان

سعر جديد للبنزين غداً.. هكذا سيكون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2022 | 15:07
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قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إن "وزارة الطاقة ستصدر صباح غد الثلاثاء جدولاً جديداً لأسعار المحروقات"، وأضافت: "الجدول سيتضمن انخفاضاً طفيفاً في سعر صفيحة البنزين حصراً".
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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