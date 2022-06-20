في سماء بيروت وبعبدا.. إليكم ما حصل

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"بتاريخ 20 / 06 / 2022 الساعة 8.00 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة بيروت، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11.50 من فوق البحر مقابل بلدة الدامور.وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".