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لبنان
قلّة حرفة
Lebanon 24
20-06-2022
|
17:00
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تواجه هيئة معنية بالانتخابات قلة حرفة في عملها، مما يجعل دورها، رقابياً لاحقاً، لا يقدم ولا يؤخر في مجرى العملية في الصناديق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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