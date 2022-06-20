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لبنان

المبادرة الكويتية تجسّد مطالب القوى السيادية اللبنانية

Lebanon 24
20-06-2022 | 17:25
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أكّدت قيادات رفيعة في الأكثرية النيابية لـ"السياسة" الكويتية أن "المبادرة الكويتية التي سمحت بعودة الحضور الخليجي إلى لبنان، إنما جسدت في بنودها الـ12، ما يمكن تسميته بأنه مطالب القوى السيادية اللبنانية". (السياسة الكويتية)
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المصدر: السياسة الكويتية
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