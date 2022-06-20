المبادرة الكويتية تجسّد مطالب القوى السيادية اللبنانية

أكّدت قيادات رفيعة في الأكثرية النيابية لـ"السياسة" الكويتية أن "المبادرة الكويتية التي سمحت بعودة الحضور الخليجي إلى لبنان، إنما جسدت في بنودها الـ12، ما يمكن تسميته بأنه مطالب القوى السيادية اللبنانية". (السياسة الكويتية)

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