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لبنان

الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها

Lebanon 24
20-06-2022 | 17:50
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أكدت مصادر رئاسية عبر "الأنباء" الكويتية أن "الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف بتشكيل الحكومة العتيدة هي في موعدها بعد غد الخميس".
وفي معلومات "الأنباء" أن المجتمعين سيتداولون في مواصفات رئيس الحكومة المكلف دون الدخول بالأسماء، على أن يكون المرشح لهذا المنصب قريبا ومقبولا من جميع الأطراف، مع تفضيل ألا يكون نائبا، ويتمتع بخبرة سياسية ومالية تساعد في إنقاذ الوطن، في خلال الأشهر الأربعة المتبقية من ولاية الرئيس ميشال عون ومن ثم في إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية. (الأنباء الكويتية)
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المصدر: الانباء الكويتية
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