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لبنان

البزري وسعد :المشاورات ستحدد اسم الشخصية

Lebanon 24
20-06-2022 | 22:37
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قال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، انه حسم وزميله مصطفى سعد انهما لن يسميا ميقاتي لرئاسة الحكومة ما دام أنه «جزء من المنظومة التي أدارت البلد لثلاثة عقود»، وأكد البزري لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «يستحق التغيير والانتقال إلى واقع جديد وأداء مختلف عن السابق». وعما إذا كان ثمة اتفاق على شخصية معينة، أوضح أن «مشاورات الساعات الـ48 المقبلة، ستحدد اسم هذه الشخصية». وقال: «هناك من يريد رئيس حكومة تكنوقراط والبعض يريده شخصية سياسية، وأنا مع التوجه الأخير في ظل النظام السياسي القائم، وما دام أن رئيس الجمهورية سياسي ورئيس مجلس النواب سياسي أيضاً لا يمكن المجيء برئيس حكومة من التكنوقراط لأنه يضعف الموقع». وذكر البزري أن «اتفاق الطائف أناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً الذي يرأسه رئيس الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون رئيس الحكومة بهذه المواصفات».
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وقال: «هناك من يريد رئيس حكومة تكنوقراط والبعض يريده شخصية سياسية، وأنا مع التوجه الأخير في ظل النظام السياسي القائم، وما دام أن رئيس الجمهورية سياسي ورئيس مجلس النواب سياسي أيضاً لا يمكن المجيء برئيس حكومة من التكنوقراط لأنه يضعف الموقع». وذكر البزري أن «اتفاق الطائف أناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً الذي يرأسه رئيس الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون رئيس الحكومة بهذه المواصفات».
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