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لبنان

عمل في مجال الصيرفة غير الشرعية واختلس مبالغ مالية طائل...وهذا ما فعلته الأجهزة الامنية

Lebanon 24
21-06-2022 | 00:09
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اوقفت الأجهزة الامنية في مدينة صيدا الشاب ش. ح.، في العقد الثاني من عمره، بسبب إختلاس مبالغ مالية طائلة، قدرت بأكثر من 200 ألف دولار، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

وذكرت مصادر مطلعة لـ"لبنان 24" أن الشاب يعمل في مجال الصيرفة غير الشرعية، وقصده عدد كبير من المواطنين ومنهم عناصر امنية ووثقوا به وسلموه اموالا عائدة لهم  لتشغيلها في "تجارة الدولار".
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وبالامس، ادعى الموقوف بأن الاموال التي كانت بحوزته سرقت، الا ان القوى الامنية اشتبهت به، واوقفته  للتحقيق معه، ليتبين انه اختلق هذه الكذبة بسبب خسارته جزء كبير منها.

هذا وداهمت القوى الامنية منزله الكائن في صيدا القديمة ويجري التحقيق معه لمعرفة كامل ملابسات القضية.
 
 
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