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لبنان

مصالحة جعجع- طوق.. والعرّاب "من أهل البيت"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2022 | 01:30
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شهدت العلاقات بين أبناء العم النائبين ستريدا طوق جعجع وملحم طوق تحسناً كبيراً في الفترة الأخيرة، وخاصةً إبان الإنتخابات النيابية .

وفيما أكدت مصادر مقربة من الطرفين أن ستريدا لم يزعجها أبداً نجاح وليم في الإنتخابات، وحتى أنها هنأته قبل صدور النتائج، قال مصدرٌ عائلي من آل طوق في المقابل "إن شقيق ستريدا كانت له اليد الطولى في هذه المصالحة غير العلنية، كونه عمل مع أبناء عمه على حل أساس المشكلة المتعلق بقضايا عائلية بحت. ومن هذا المنطلق ذهبت الأمور بين أبناء العم الى التحسن التدريجي ليصل الى زحلة ربما في الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة، حيث لشقيقة طوق السيدة ميريام ايلي سكاف حضور سياسي بارز .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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