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لبنان

زيارة إسماعيل هنية.. التوقيت "لافت" جداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2022 | 02:45
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تتجهُ الأنظار بقوّة إلى زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الذي يصل إلى لبنان، ظهر اليوم الثلاثاء.

وتوقفت مصادر سياسية عند آفاق تلك الزيارة وأهدافها إذ أنها تأتي في توقيت مفصلي يرتبطُ مباشرة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

ورأت المصادر إن هنية قد يحملُ في جعبته كلاماً بشأن ترسيم الحدود، وقد يُبلغ القادة اللبنانيين بضرورة عدم التنازل عن أي حقّ لهم من جهة، وعدم التسليم نهائياً لتحركات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من جهة أخرى.

كذلك، تشيرُ التوقعات إلى أنه قد يكون لهنية تصريحٌ في هذا الإطار، باعتبار أن زيارته ستشمل الشأنين اللبناني والفلسطيني في لبنان.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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