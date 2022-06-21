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لبنان
الجيش في عيد الأب: بحبك
Lebanon 24
21-06-2022
|
00:49
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كتب الجيش عبر صفحته على "تويتر": "بحبك. عيد الاب FathersDay".
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