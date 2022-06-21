27
o
بيروت
29
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئاسة الحكومة ليست " Double Face" .. وميقاتي أفهم من يهمه الامر!
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
|
Lebanon 24
21-06-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يكشف تعاطي بعض القوى السياسية بمختلف تلاونيها بقديمها وجديدها حيال الاستحقاق الحكومي عن تسطيح منقطع النظير لواقع الازمة اللبنانية سواء مِن مَن وقفت حساباته عند الاستحقاق الرئاسي او مَن تخطت حسابته الى ما بعد بعد الاستحقاق الرئاسي. ولكأن لبنان يمتلك ترف الوقت للبحث في المعايير وجنس الملائكة والنفس الطويل للتدريب والتدريس على " درج عرج" من جديد لكل الملفات العالقة اساساً في عنق التجاذب والشِباك السياسي الداخلي، فيما الخارج قَارَب وقت اهتمامه بـ لبنان على النفاد.
Advertisement
على ذلك تدرك معظم القوى السياسية في قرارة نفسها ان ترؤس الحكومة وادارتها في هذا الظرف الخطر هو من المهمات المستحيلة، وان ما قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اشهر قليلة - على ما فُجّر في دربه فيها من الغام - هو عمل ليس بالأمر السهل، وانه بالحد الادنى استطاع كبح الذهاب السريع نحو الارتطام الكبير ومرر استحقاقات الانتخابات النيابية بنجاح وحاول التخفيف قدر المستطاع من ارتدادات انفجار الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية وغيرها التي يدرك الجميع انها ارث ثلاثين سنة من سوء الادارة العامة. كما تدرك ان لبنان كان على وشك السقوط عن خشبته العربية وتحديدا الخليجية لولا اصرار الرئيس ميقاتي ومساعيه في كل اتجاه تمسكا بالهوية العربية وباسناده العربي. كما تدرك ايضا انه ما يمتلكه ميقاتي من شبكة علاقات دولية ممتازة ومن قدرة ساهمت بشكل او بآخر على تعبيد الطريق نحو ايجاد اطر تفاوض جيدة، مع صندوق النقد الدولي والدول الداعمة وغيرها، مع علمه المسبق انه لا يكفي ان يكون لديه المفتاح بل يجب ان يمتلك العتاد والعديد القادر على ترتيب الملفات الاصلاحية بعيدا عن المصالح الشخصية والمحسبوبيات والتي هي علة العلل.
وهي ايام قليلة تفصل لبنان عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة والمواقف والتصريحات الاخيرة كشفت في حقيقة الامر ان المطلوب هو رئيس حكومة "Double Face" ، في الشكل يحمل تسمية رئاسة حكومة كل لبنان، اما في المضمون فهو رئيس حكومة تيار او حزب او تكتل او اي مجموعة ذات مشروع خاص ، ومثال ذلك ما رشح عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من مواقف مؤخرا حيال الرئيس ميقاتي - باعتباره المرشح الاوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة- ومن غمز مصحوب بالتهديد بالقيام بمفاجئات لمن "يظن نفسه ممسكا بالحكومة وبانه سيمسك بالبلد بحال الفراغ الرئاسي" بما يوحي بان معركة رئاسة الجمهورية ستبدأ من موقع رئاسة الحكومة والحكومة، فاذا هي عادت لهم عادوا الى رئاسة البلد برئاسة الجمهورية او بدونها . بالطبع يدرك الرئيس ميقاتي طموحات باسيل وغيره وفي اي سياق تصب، وأن منطق المساومات وفرض الشروط ليس في قاموسه، وأن مسؤوليته الوطنية والدستورية وموقعه بما يمثل على مستوى الطائفة التي نالت من تيسر من تهميش، لن يقبل تحت اي ظرف تقديم الموقع على طبق من فضة وخل التوازنات الداخلية مهما كان الثمن .وبكل حال الباب مفتوح للجميع وليجربوا فـ "روما من فوق غير روما من تحت" .
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
ضيوف لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
03:15 | 2022-06-21
21/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
03:21 | 2022-06-21
21/06/2022 03:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرافق نائب بـ"قبضة" الجيش.. ماذا كان يفعل؟
Lebanon 24
مُرافق نائب بـ"قبضة" الجيش.. ماذا كان يفعل؟
01:45 | 2022-06-21
21/06/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)
23:30 | 2022-06-20
20/06/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
أيضاً في لبنان
12:13 | 2022-06-21
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
15:51 | 2022-06-21
خبر عن "الإشتراك".. تحضروا لهذا الأمر
15:11 | 2022-06-21
إطلاق نار كثيف في طرابلس والجيش يتدخل.. ما القصّة؟
14:58 | 2022-06-21
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
14:51 | 2022-06-21
تزامناً مع مقابلته التلفزيونية.. دورية لـ"أمن الدولة" تدهم منزل رياض سلامة!
14:42 | 2022-06-21
مفاجآت بالأرقام يكشفها رياض سلامة.. هذا ما أعلنه عن "دولارات" المركزي
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
21/06/2022 23:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
21/06/2022 23:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
21/06/2022 23:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact