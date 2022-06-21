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لبنان

اطلاق نار كثيف في بلدة بببنين العكارية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-06-2022 | 01:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول اطلاق نار كثيف في بلدة بببنين العكارية.
 
وعلم "لبنان 24" ان اطلاق النار سببه تجدد اشكال وقع سابقاً بين بين عائلتيّ الكسار وحافظة.
وتضررت العديد من الممتلكات العامة والخاصة في الشارع الممتد من ساحة الشهداء حتى ساحة ال المزقزق وسط البلدة جراء اطلاق الرصاص العشوائي، من دون الافادة عن وقوع اصابات.
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وبوقت لاحق، صدر عن رئيس بلدية ببنين العبدة كفاح الكسّار البيان التالي:

"صباح هذا اليوم الثلثاء الواقع في ٢٠٢٢/٦/٢٢ شهدت الساحة العامة في ببنين عملًا عدوانيًا غير أخلاقي مورس بحق الناس الآمنين من خلال ترويعهم و ذلك على خلفيات لا تستحق مثل هكذا ممارسات.
 
وبناءً عليه، فإننا نستنكر أشد الإستنكار ما حدث وندين هكذا أعمال بأشد عبارات الإدانة. كما ونطالب الأجهزة المعنية والسلطات الأمنية أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير لملاحقة كل من يثبت تورطه في ترويع الآمنين وتهديد حياة الناس وسلامتهم، مع التأكيد على أنه لا غطاء على أحد.

وشدد الكسار على أنه إذا لم تبادر الأجهزة الامنية فورًا باتخاذ التدابير اللازمة وبقساوة لإعادة الشعور بالأمن في قلوب الناس الذين تعرضت سلامتهم وحياتهم للخطر
فإنني سأعتبر أي تقاعس منها بمثابة تواطؤ مع هؤلاء المخلّين بالأمن من أجل استباحة أمن بلدتنا وتركها عرضة الخارجين عن القانون.

وناشد كافة أبناء بلدتنا ببنين إلى أي عائلة انتموا أن يرفعوا الغطاء عن اي مخل بالامن مهما كانت صلة القرابة. اللهم احم ببنين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احم جميع بلادنا من كل شر وسوء".

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