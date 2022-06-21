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لبنان

أزمة الخبز تتفاقم.. هذا ما أعلنه رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران

Lebanon 24
21-06-2022 | 02:23
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إعتبر رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم أنّ "اتهام الأفران بافتعال أزمة مرفوض ومن يساهم في الإحتكار وهدر المال العام يجب محاسبته وتوقيفه والمسؤولية الكبرى تكمن بتأمين كمية كافية من القمح".
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ولفت ابراهيم لصوت لبنان الى أنّ "لبنان معرّض للإهتزاز في أي وقت وأصبح من الضروري تأمين مخزون استراتيجي فمعظم الأفران لا طحين لديها لأنّ المطاحن العاملة لا تكفي اليوم لتلبية حاجات البلد".
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