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لبنان

الخبز بـ"السوق السوداء" في طرابلس... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-06-2022 | 03:32
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اشتكى عدد كبير من المواطنين المنتظرين لساعات امام الافران في طرابلس، من قيام اصحاب بعض الافران او موظفين لديهم، ببيع كميات كبيرة من الخبز لاشخاص من جنسيات اُخرى، بالتالي يبيعونها في "السوق السوداء" أي بسعر مضاعف عن السعر الرسمي، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".
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وبعد البحث، تبين ان الخبز طازج مما يعني انه تم انتاجه اليوم وغير مخزن من يوم امس او قبله، في حين ان الافران تعطي مقدار ربطة الى ربطتيّ خبز للمواطن الواحد بعد انتظاره لساعات طويلة امام الفرن.
 
 
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