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لبنان

الحريري في ذكرى استشهاد جورج حاوي: المقاومة الأصيلة

Lebanon 24
21-06-2022 | 03:23
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غرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في ذكرى استشهاد جورج حاوي كاتباً عبر "تويتر": "جورج حاوي. المقاومة الأصيلة. لن ننسى". 
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