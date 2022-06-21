رياح ناشطة واحتمال امطار خفيفة.. ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع رياح ناشطة احيانا واحتمال امطار محلية خفيفة فترة قبل الظهر، يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الثلاثاء حيث يتحول الى متقلب حتى صباح يوم الأربعاء، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى ما يقارب 50 كلم/س، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وامطار محلية خفيفة شمالا.الأربعاء: غائم مع رياح ناشطة احيانا واحتمال امطار محلية خفيفة فترة قبل الظهر، يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.- الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 90 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.- الضغط الجوي:758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,27- ساعة غروب الشمس: 19,52