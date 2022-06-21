سليم يلتقي قائد الجيش النيبالي.. هذا ما دار بينهما

استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال، موريس سليم، قائد الجيش النيبالي General Prabhu Ram Sharma على رأس وفد.

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وثمّن قائد الجيش النيبالي التعاون العسكري القائم في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين التي تعود الى مطلع ستينيات القرن العشرين.بدوره شكر وزير الدفاع مشاركة النيبال في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" المستمرة منذ العام 1978 والجهود والتضحيات التي تبذلها الكتيبة النيبالية التي تضم اكثر من ثماني مئة عنصر من عناصر حفظ السلام في اطار اليونيفل، كما نوه بالروابط المتينة القائمة بين الجنود النيباليين والمواطنين في منطقة عملها.