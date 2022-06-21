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لبنان

سليم يلتقي قائد الجيش النيبالي.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
21-06-2022 | 03:59
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استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال، موريس سليم، قائد الجيش النيبالي General Prabhu Ram Sharma  على رأس وفد.
 
وثمّن قائد الجيش النيبالي التعاون العسكري القائم في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين التي تعود الى مطلع ستينيات القرن العشرين.
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بدوره شكر وزير الدفاع مشاركة النيبال في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" المستمرة منذ العام 1978 والجهود  والتضحيات التي تبذلها الكتيبة النيبالية التي تضم اكثر من ثماني مئة عنصر من عناصر حفظ السلام في اطار اليونيفل، كما نوه بالروابط المتينة القائمة بين الجنود النيباليين والمواطنين في منطقة عملها.
 
 وفي ختام اللقاء جرى تبادل للدروع التذكارية.
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