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لبنان

سرقا سيارة من النبطية وفككاها وباعا قطعًا منها... و"المعلومات" كانت لهم بالمرصاد!

Lebanon 24
21-06-2022 | 04:10
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:


في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السّيارات وكشف المتورطين فيها وتوقيفهم، ادّعى أحد المواطنين بتاريخ 6/6/2022، أنَّ مجهولًا أقدم ليلاً على سرقة سيارته نوع "هونداcrv " لون أبيض، أثناء ركنها في مدينة النبطية.
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 على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت دوريّات الشّعبة من كشف هويتَي الفاعلَين، وهما:

م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)
 أ. آ. (مواليد عام 2000، عراقي الجنسيّة)
بتاريخ 17/6/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة في مدينة النبطية.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة السّيارة ونقلها إلى الضاحية الجنوبية، وأنهما عملا على تفكيك بعض القطع منها: (ديبّو البيئة ومصابيح الإنارة الأمامية والخلفية)، وبيعها مقابل مبلغ /600/ دولارٍ أميركيٍ، ومن ثم سلّما السيّارة الى المدعو: -ع. ق. (مواليد عام 2002، لبناني الجنسيّة) بهدف تفكيكها وبيعها قطعًا لأحد تجّار السّيارات في بعلبك، لقاء وعدهما له بدفع أجر بقيمة /300/ دولارٍ أميركي.

بالتاريخ ذاته، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة (ع. ق.) المذكور في محلّة حيّ السلّم، وضبطت السّيارة المسروقة. وبالتحقيق مع الأخير، اعترف بما نُسب إليه.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تم تسليم السّيارة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني.
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